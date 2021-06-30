В Липецкой области запретили массовые мероприятия до 31 июля

Соответствующее изменение внесено в постановление, размещенное в понедельник на сайте администрации региона.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 33 510 случаев заражения коронавирусом, 30 313 человек выздоровели, 897 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в местах массового собрания людей.