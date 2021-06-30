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Прямая линия с президентом РФ
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Путин назвал людей главным золотым запасом России

Президент подчеркнул, что говорит это "не для красного словца", а из-за искренней убежденности
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия - мировая кладовая природных ресурсов, которыми надо воспользоваться "по уму", но ее главным золотым запасом являются люди. Такое мнение высказал в среду президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

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"Россия без всяких сомнений является кладовой, мировой кладовой различных минеральных ресурсов, этим тоже по уму можно и нужно воспользоваться, в этом тоже огромное наше конкурентное преимущество", - заявил он.

Однако, убежден глава государства, главным золотым запасом России являются ее граждане. "Главный наш золотой запас - это даже не те $600 млрд с лишним, которые накопили в Центральном банке и Министерстве финансов, главный золотой запас России - это люди. Говорю это не для красного словца, не для того, чтобы кому-то понравиться, искренне убежден, что так есть на самом деле", - сказал Путин.

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