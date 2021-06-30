Путин рассказал о том, что ему не хватает времени на изучение иностранных языков

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему не хватает времени, чтобы заниматься иностранными языками каждый день и сохранять словарный запас.

Так глава государства ответил на поступившие ему на прямую линию вопросы, поддерживает ли он знание иностранных языков и какие у него основные ошибки в немецком. "Ошибки, конечно, есть, - признался он. - Это же не родной язык". Однако, пояснил Путин, "основная проблема - это постепенная утрата словарного запаса".

Он добавил, что с иностранными языками ситуация такая же, как с музыкальными инструментами: "каждый день надо этим заниматься, чтобы поддерживать определенный уровень". "Такой возможности у меня, к сожалению, нет. Словарный запас постепенно исчезает", - рассказал глава государства.

Отвечая на вопрос, как у него обстоят дела с английским, Путин поделился: "То же самое". "Еще хуже", - добавил он.