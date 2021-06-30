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Прямая линия с президентом РФ

Путин заверил, что ни одно обращение на прямую линию не останется без внимания

Глава государства также поблагодарил слушателей, зрителей и всех участников мероприятия

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти не оставят без внимания ни одно обращение россиян на прямую линию, даже если оно не было озвучено во время эфира.

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Подводя в среду итоги программы, глава государства сказал, что хотел бы со своей стороны поблагодарить слушателей, зрителей и всех участников мероприятия.

"Хочу еще раз заверить вас и сказать то, с чего начал: сделаем все для того, чтобы ни одно ваше обращение, даже если мы не смогли сегодня его затронуть в ходе беседы, не осталось без внимания", - подчеркнул он, также поблагодарив ведущих за совместную работу.

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