Медведев указал на хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число коррупционных преступлений в 2021 году выросло, заявил в среду зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по теме криминогенной обстановки в стране. Речь идет о хищениях средств, выделенных на поддержку граждан и бизнеса в пандемию, уточнил он, назвав это недопустимым.

"Особого внимания требуют преступления коррупционной направленности. Их зарегистрировано больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал замглавы СБ РФ.

Речь идет о хищениях бюджетных средств, выделенных на социально-экономическую поддержку граждан и бизнеса, на борьбу с пандемией, пояснил Медведев. "Это большие деньги, и, естественно, уже мошенники сориентировались. Ситуация, при которой люди не могут получить необходимой помощи от государства, особенно в условиях пандемии, абсолютно недопустима", - подчеркнул он.