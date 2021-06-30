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Медведев призвал усилить борьбу с распространением в Сети сведений о продаже наркотиков

Заместитель председателя Совета безопасности также заявил, что нужно перекрывать каналы наркотрафика

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает необходимым усилить борьбу с распространением информации о продаже наркотиков в интернете.

"Значимое направление работы - это противодействие наркопреступности, количество зарегистрированных преступлений здесь в целом снижается, хотя и незначительно, по отношению к аналогичному показателю 2020 года", - сказал Медведев в среду на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ. По его данным, "правоохранительным органам удалось изъять несколько десятков тонн наркотических веществ".

"Для закрепления такого рода динамики надо двигаться и в сторону усиления борьбы с распространением информации о продаже наркотиков в интернете, включая и так называемую его темную часть, а следовательно, перекрывать каналы наркотрафика, особенно из столичных регионов", - указал заместитель председателя СБ РФ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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