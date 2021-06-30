В Томске создали единую электронную базу бездомных животных

ТОМСК, 30 июня. /ТАСС/. Первую за Уралом единую электронную систему учета бездомных животных, находящихся в приютах и пунктах передержки, создали выпускники Томского политехнического университета (ТПУ). В программе можно отыскать потерявшееся животное или взять себе питомца, сообщили ТАСС в пресс-службе университета в среду.

"Созданный сервис является единственным за Уралом полноценным сервисом, в котором в электронном виде собрана база бездомных животных", - сообщили в университете.

Как уточнили в пресс-службе, данные в системе заполняют сотрудники приютов и пунктов передержки. Они вводят информацию о виде животного, его кличке, истории, породе, состоянии, окрасе, поле, возрасте, прилагают фотографии. С сервисом сотрудничают четыре приюта для животных. Помимо информации о животных, на сервисе разместили статьи о выборе питомца из приюта, уходе за ним, дрессировке, полезные советы для тех, кто хочет принять животных. Авторы проекта добавляют, что в России аналоги подобной системы распространяются в основном на Москву.

Система также позволяет найти потерявшегося питомца, если он уже находится в приюте. Для этого необходимо выбрать параметры животного в фильтрах и искать похожих. В ТПУ уточнили, что сервис запустили в тестовом режиме для определения спроса.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу для подготовки предложений по совершенствованию законодательства в сфере обращения с животными. Сразу несколько поручений президента по итогам прошедшей 5 июня встречи с экологами и зоозащитниками касались поддержки приютов для животных.