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Прямая линия с президентом РФ

Общественная палата будет контролировать исполнение поручений Путина после прямой линии

Секретарь ОП Лидия Михеева отметила, что одной из главных тем прямой линии стала вакцинация россиян от коронавируса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ совместно с общественными палатами регионов займется контролем за исполнением поручений президента России Владимира Путина по итогам прямой линии с гражданами, которая прошла 30 июня. Об этом журналистам в среду сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.

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"Среди вопросов, волнующих граждан, были те, что касаются экономики и роста цен, безработицы, сферы ЖКХ, сельского хозяйства, образования. Все вопросы, в том числе те, что не успели озвучить, президент взял на контроль. Общественная палата РФ, задействуя свой экспертный потенциал, со всей ответственностью готова активно включиться в эту работу", - сказала Михеева.

Она напомнила, что президент также сформулировал ряд задач и поручений к федеральным и региональным органам власти. "Уверена, что общественные палаты регионов также проконтролируют выполнение этих поручений органами исполнительной власти", - отметила секретарь ОП.

По ее словам, одной из главных тем прямой линии стала вакцинация россиян от коронавируса. "Общественная палата полностью разделяет беспокойство власти о гражданах. Я и мои коллеги поддерживаем меры, предпринятые правительством по формированию в стране коллективного иммунитета, а также нацеленные на реабилитацию, восстановление здоровья граждан после перенесенной болезни", - подчеркнула Михеева.

Она отметила, что 1 июля в Общественной палате открывается пункт углубленной диспансеризации и вакцинации граждан. "Стоит отметить, что принуждения к вакцинации нет, она должна быть только добровольной, президент подчеркнул это в своих ответах. Однако важно понимать, что вакцинация - единственный способ остановить пандемию COVID-19, сохранить жизнь и здоровье граждан страны. Общественная палата уделяет большое внимание продвижению этой идеи среди населения и медицинскому просвещению граждан во избежание распространения мифов о вакцинации", - сказала секретарь палаты.

Прямая линия с президентом РФ в этом году продолжалась 3 часа 42 минуты - прямой эфир начался в 12:07 мск и завершился в 15:49 мск. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан, которые поступили по разным каналам связи. По данным телеканала "Россия-24", всего от граждан поступило 2 290 967 вопросов. Подавляющее большинство из них касалось внутрироссийских тем, а также пандемии коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
Пандемия COVID-19
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