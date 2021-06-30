Общественная палата будет контролировать исполнение поручений Путина после прямой линии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ совместно с общественными палатами регионов займется контролем за исполнением поручений президента России Владимира Путина по итогам прямой линии с гражданами, которая прошла 30 июня. Об этом журналистам в среду сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.

"Среди вопросов, волнующих граждан, были те, что касаются экономики и роста цен, безработицы, сферы ЖКХ, сельского хозяйства, образования. Все вопросы, в том числе те, что не успели озвучить, президент взял на контроль. Общественная палата РФ, задействуя свой экспертный потенциал, со всей ответственностью готова активно включиться в эту работу", - сказала Михеева.

Она напомнила, что президент также сформулировал ряд задач и поручений к федеральным и региональным органам власти. "Уверена, что общественные палаты регионов также проконтролируют выполнение этих поручений органами исполнительной власти", - отметила секретарь ОП.

По ее словам, одной из главных тем прямой линии стала вакцинация россиян от коронавируса. "Общественная палата полностью разделяет беспокойство власти о гражданах. Я и мои коллеги поддерживаем меры, предпринятые правительством по формированию в стране коллективного иммунитета, а также нацеленные на реабилитацию, восстановление здоровья граждан после перенесенной болезни", - подчеркнула Михеева.

Она отметила, что 1 июля в Общественной палате открывается пункт углубленной диспансеризации и вакцинации граждан. "Стоит отметить, что принуждения к вакцинации нет, она должна быть только добровольной, президент подчеркнул это в своих ответах. Однако важно понимать, что вакцинация - единственный способ остановить пандемию COVID-19, сохранить жизнь и здоровье граждан страны. Общественная палата уделяет большое внимание продвижению этой идеи среди населения и медицинскому просвещению граждан во избежание распространения мифов о вакцинации", - сказала секретарь палаты.

Прямая линия с президентом РФ в этом году продолжалась 3 часа 42 минуты - прямой эфир начался в 12:07 мск и завершился в 15:49 мск. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан, которые поступили по разным каналам связи. По данным телеканала "Россия-24", всего от граждан поступило 2 290 967 вопросов. Подавляющее большинство из них касалось внутрироссийских тем, а также пандемии коронавируса.