Понижение температуры воздуха до плюс 21-25 градусов ожидается в ЦФО 1-2 июля

ТАСС, 30 июня. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха на 4-6 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 1-2 июля. Так, во Владимирской, Калужской, Тверской, Ярославской и ряде других областей ожидается около плюс 21-25 градусов, местами возможны дожди с грозами, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным синоптиков, 1-2 июля во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях ожидается около плюс 21-25 градусов, местами - до плюс 27 градусов. Это в среднем на 4-6 градусов меньше, чем было в начале рабочей недели. Небольшие дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в пятницу.

"Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером 2 июля местами возможен небольшой дождь с грозой, ветер восточный, умеренный, ночью температура воздуха - плюс 12-17 градусов, днем - плюс 22-25 градусов. В субботу будет "помокрее", облачно с прояснениями, ночью местами, а днем на большей части территории области пройдет кратковременный дождь, могут быть грозы", - рассказали в ЦГМС по Смоленской области.

В Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской областях, где во второй половине июня температура воздуха превышала климатическую норму на 7-10 градусов, столбики термометров 1-2 июля опустятся до плюс 26-31 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. "Погода будет обусловлена малоподвижным циклоном, существенного роста давления не будет, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами, ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Ночью температура будет около плюс 14-19 градусов, днем - плюс 26-31 градус", - сказал дежурный синоптик ЦГМС по Воронежской области Вячеслав Морозов.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 1-2 июля в ЦФО прогнозируется неустойчивый характер погоды, во время гроз возможны порывы ветра до 17 м/с.