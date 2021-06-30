В Адыгее детей-инвалидов планируют поддерживать с привлечением волонтеров и спонсоров

МАЙКОП, 30 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи оказывают поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, привлекая для решения ситуаций волонтеров, общественников и спонсоров, сообщил в Instagram глава республики Мурат Кумпилов.

На прямую линию к президенту России обратилась юная майкопчанка Малика Алиева, которая лишилась зрения в шесть лет. Девочка подняла важный для всех инвалидов по зрению вопрос и попросила главу государства включить современные российские разработки в перечень технических средств реабилитации, которые предоставляются бесплатно. Владимир Путин поддержал предложение и дал соответствующее поручение правительству РФ.

"Ранее при поддержке Общероссийского народного фронта, волонтеров и спонсоров Малике помогли приобрести специальную трость для слепых и слабовидящих. Сегодня же активисты ОНФ вручат девочке брайлевский дисплей. Вопросам инклюзивного образования, поддержки и оздоровлению детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, в Адыгее уделяется самое серьезное внимание. Эта деятельность проводится не только в рамках национальных проектов, программы "Доступная среда", но и с привлечением волонтеров, общественников", - написал Кумпилов.

По сего словам, решение поднятого Маликой вопроса является одним из результатов большой адресной работы по поддержке жителей, особенно детей, а также примером налаженного межведомственного взаимодействия и активной волонтерской деятельности.

"Малика Алиева - улыбчивый, жизнерадостный и очень талантливый ребенок. Я встречался с ней дважды, с теплотой вспоминаю общение с ней в школе для детей с нарушениями слуха и зрения, а также в конноспортивной школе. Бережно храню и ее подарок - четки, который она сделала своими руками", - добавил руководитель республики.