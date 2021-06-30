В Екатеринбурге побит температурный рекорд 67-летней давности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Температурный рекорд 1954 года побит в Екатеринбурге в среду. Зафиксированная температура плюс 34,9 градуса оказалась на несколько десятых выше предыдущего суточного рекорда, сообщила ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

"По данным срочных наблюдений, температура составила плюс 34,9 градуса. До этого 30 июня теплее всего было в 1954 году, тогда максимально термометр зафиксировал значение плюс 34,6 градуса, так что оно уже стало превыше на 0,3 градуса", - сказала Волосюк.

Кроме того, температурные рекорды наблюдаются и в ряде городов Среднего и Южного Урала, от рекордов максимальной температуры они отличаются лишь десятыми долями градуса.

По данным Уральского гидрометцентра, 30 июня - 3 июля в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов.