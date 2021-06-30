Минюст включил в перечень нежелательных организаций американскую НПО Bard College

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минюст РФ внес в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, американскую образовательную неправительственную организацию Bard College.

"30 июня 2021 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Bard College, США", - говорится в сообщении Минюста, опубликованном в среду на сайте ведомства.

Отмечается, что организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" и на основании решения Генпрокуратуры РФ от 21 июня.

НПО Bard College стала 35-й в списке организаций, деятельность которых нежелательна на территории РФ.