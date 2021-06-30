Торжества в честь 75-летия Калининграда перенесли на сентябрь из-за коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Городской совет Калининграда принял решение о переносе празднования Дня города, приуроченного к 75-летию области и областного центра, на середину сентября. Об этом сообщил глава Калининграда Андрей Кропоткин на своей странице в Facebook в среду.

"Сегодня принято решение о переносе празднования Дня города с 3-4 июля на 11-12 сентября. Мы очень ждем этот праздник в честь 75-летия города и области и хотим, чтобы он прошел в радостной, а главное безопасной и здоровой обстановке", - написал Кропоткин.

Ранее основные торжества в честь 75-летия области и Калининграда планировались на 3 и 4 июля. На острове Октябрьский 3 июля должен был состояться большой спортивный праздник с концертной программой. 4 июля в центральной части Калининграда - от городского парка отдыха до площади Победы - планировали развернуть несколько концертных площадок. На главной сцене, напротив здания мэрии Калининграда, ожидалось выступление артистов Большого театра России.

Торжества отложены из-за распространения нового коронавируса и отмены массовых мероприятий в регионе.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года, северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. На ее территории организовали Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года ее переименовали в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград.

Массовое переселение в Калининградскую область инициировали постановлением Совета министров СССР от 9 июля 1946 года. 23 августа 1946 года в регион прибыл первый эшелон с переселенцами, он привез 160 семей из Брянской области на станцию Гумбиннен (ныне город Гусев). Сейчас, по данным региональных властей, в области живут 3 476 ветеранов становления Калининградской области из них 3 207 человек - ветераны или инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные граждане.