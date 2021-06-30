Эксперт: господдержка и вывод отелей Крыма из тени помогут снизить цены и улучшить сервис

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Цены на отдых в Крыму удастся снизить, а сервис - заметно улучшить, если больше отелей будут работать круглогодично и официально, а также если государство будет поддерживать их более активно, сообщил ТАСС председатель комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Во вторник во время прямой линии президента России Владимира Путина был поднят вопрос о том, что цены на отдых на российских курортах сравнимы с поездкой за рубеж, а уровень сервиса ниже. В частности, упоминался и Крым.

"Для того, чтобы цены стали ниже, нужен ряд государственных программ по поддержке. Цены объекты формируют еще зимой, закладывают туда риски, во многих странах существуют меры поддержки на случай рисков, а у нас этого нет, пока беда не грянет - коронавирус или подтопление. И если ущерб десятки миллионов рублей, а получит объект пару миллионов, то и возместить это постараются через стоимость путевок", - сказал Черняк.

Он отметил, что есть и другие вопросы - и в России подходят к тому, чтобы сформировать систему господдержки. По его мнению, подход к отрасли должен быть "комплексный, постоянный и стабильный".

"Инвесторы вкладывают сотни миллионов в новый объект - представьте, сколько нужно времени, чтобы это окупилось; а ведь через несколько лет нужно делать ребрендинг, красить, ремонтировать, обновляться - каждый год. И во многих странах для этого существуют льготные кредиты и так далее. Кроме того, и пятизвездочный отель, и детский отель платят налоги, например на землю, одинаковые - а ситуация у них разная; тоже стоит уделить внимание", - добавил Черняк.

Депутат отметил, что ряд мер требуется и для повышения качества сервиса." Надо, чтобы как можно больше объектов вышли из тени. На объекты, которые работают официально и круглый сезон, жалоб практически ноль. Есть жалобы на сезонные объекты, так как персонал набирается на три-четыре месяца, отношение к работе соответствующее, обучить его не успевают. И самое большое количество жалоб на тех, кто работает в тени: их ловят, они прячутся это нервирует персонал, хозяев, туристов; а персонал - кого взяли с улицы, и пожаловаться на них нельзя, договора ведь нет, деньги вернуть невозможно", - пояснил собеседник агентства.