Ямы Нижнекамска, которые показали Путину во время прямой линии, залатают в 2022 году

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Нижнекамска отремонтируют дорогу с ямами, которую показали президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, только в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Нижнекамского района Татарстана.

Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

Во время прямой линии с президентом затронули о проблему ремонта дорог. Как пример, главе государства показали ямы на дорогах Нижнекамска, глубина которых доходит до 25 см. Это оказалась улица Чабьинская протяженностью 630 м.

"Ремонт внутриквартальной автомобильной дороги по ул. Чабьинская протяженностью 0,63 км включен в предварительный план дорожных работ программы "Ремонт дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием районных центров и городов Республики Татарстан" и будет выполнен в 2022 году", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в этом году в Нижнекамском районе запланировано выполнить ремонт дорог протяженностью 22,44 км, а также ремонт площадок, тротуаров и заездов площадью 14,7 тыс. квадратных метров. Также в сезон дорожных работ проводится ремонт магистральных дорог и текущий ямочный ремонт.