В колледжах и техникумах Подмосковья подготовили более 19 тыс. бюджетных мест

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Свыше 19 тыс. бюджетных мест подготовили для абитуриентов, поступающих в техникумы и колледжи Московской области. К настоящему времени в рамках приемной кампании уже поступили заявления от 20 тыс. человек, сообщила в среду пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В подмосковных колледжах и техникумах активно идет приемная кампания. Заявления уже подали около 20 тыс. абитуриентов. Всего в этом году выделено порядка 19,5 тыс. бюджетных мест", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

По ее словам, прием документов абитуриентов продлится до 10 августа на специальности со вступительными испытаниями, для остальных - до 15 августа.

"Документы в этом году можно подать дистанционно, через региональный портал госуслуг. Это легко и быстро, а главное - безопасно. Узнать весь перечень необходимых документов можно на сайте каждого колледжа или техникума в разделе "Абитуриенту". Также напоминаю, что у нас работает отличный портал для абитуриентов "Учись и работай в Подмосковье" - это площадка для всех желающих получить образование в одном из колледжей или вузов региона", - заключила Каклюгина.