В одном из поселков Оренбургской области ввели карантин из-за вспышки коронавируса

ОРЕНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Жителям поселка Шильда Адамовского района Оренбургской области запретили покидать свои дома на время введенного карантина. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в поселке Шильда Адамовского района введен карантин в связи с распространением коронавируса. Вирусной пневмонией здесь болеют 10% жителей. Медики будут регулярно проводить подворовые обходы, организована доставка продуктов волонтерами, органы местного самоуправления обеспечат проведение необходимых мероприятий", - говорится в сообщении.

Население муниципального образования Шильдинский поссовет составляет 2 300 человек, указано на сайте Адамовского района Оренбургской области.

По данным местной администрации, с 1 июля в населенном пункте закрываются все социальные учреждения, а также магазины, расположенные вдоль транзитных путей. Проезд через населенный пункт будет осуществляться только транзитом, остановки в поселке категорически запрещены, уточняется на сайте администрации района. Дополнительно устанавливается особый режим работы предприятий топливно-энергетического комплекса и жизнеобеспечения, структур и ведомств стратегического назначения. Почта и поселковая амбулатория на период карантина также работать не будут.

"Для населения, содержащего в личных подворьях крупный и мелкий рогатый скот, устанавливается временной график: один час утром для выгона скота и один час в вечернее время для его встречи с пастбища. Всем лицам, занятым в работе режимных объектов и организаций, а также входящим в состав волонтерских групп и обеспечивающим исполнение режима ограничений в п. Шильда, будут выданы пропуска. Нахождение граждан без пропуска за пределами частного домовладения расценивается как нарушение режима карантина и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа", - сказано в сообщении на сайте администрации Адамовского района.

Ранее в Шильде по предписанию Роспотребнадзора провели подворовой обход граждан, медработники осмотрели 923 человека в 405 домах и квартирах. С признаками ОРВИ выявлен 31 человек, у 30 из них взяты мазки (один человек отказался), отмечается в сообщении.