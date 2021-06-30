Темпы вакцинации от коронавируса в Псковской области за две недели выросли в 5,5 раза

ПСКОВ, 30 июня. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса жителей Псковской области увеличились за 2 недели более чем в 5,5 раза. На данный момент в сутки прививку делают 2,5 тыс. человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В начале июня Ведерников сообщал о том, что темпы вакцинации от коронавируса в регионе в три раза ниже плановых. Чтобы увеличить динамику, власти объявили о том, что будут давать по два выходных дня сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Кроме того, глава региона предложил ввести лотереи и единую систему скидок для всех жителей региона, которые сделают прививку от этой инфекции.

"Мы должны окончательно победить вирус. Единственным способом это сделать является прививка. Мы вместе с жителями региона будем продолжать наращивать темпы прививочной кампании. Только за последние две недели мы вышли с 450 вакцинированных в день до более 2,5 тыс. в сутки. В сохранении этой динамики заинтересованы все", - сказал губернатор.

На данный момент в регионе зафиксировано три активных вспышки заражения коронавирусом: в детскому саду в городе Опочка, на заводе "Микрон", а также среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 39 737, 33 314 человека выздоровели, 466 пациентов умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 70-процентной наполняемости залов. Карантин власти региона продлили до конца июля.