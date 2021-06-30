В Оренбургской области людей старше 65 лет переведут на дистанционный формат работы

ОРЕНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в среду изменения в указ о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории региона, предписав работодателям перевести на дистанционную форму работы сотрудников старше 65 лет, беременных и граждан с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в опубликованном документе.

"Перевести на дистанционную форму работы работников старше 65 лет, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, осуществляющих трудовые функции на территории Оренбургской области, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций", - сказано в тексте указа.

Еще одно требование к работодателям - организовать проведение тестирования работников на наличие коронавирусной инфекции после возвращения из командировок, уточняется в указе.

Проведение массовых мероприятий

В регионе также запретили проведение зрелищно-развлекательных, рекламных и иных мероприятий независимо от количества участников. Исключение сделали для спортивных соревнований, публичных слушаний и встреч с избирателями.

"Запретить, если иное не установлено настоящим указом, проведение на территории Оренбургской области зрелищно-развлекательных, рекламных и иных мероприятий независимо от численности участников", - сказано в распространенном сообщении с указанием исключений.

По данным пресс-службы главы региона, исключения делаются для всероссийских и международных спортивных соревнований среди команд спортивных клубов по игровым видам спорта, мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области и муниципалитетов, соревнований в рамках корпоративного спорта. Еще одно исключение - проведение органами местного самоуправления муниципальных образований публичных слушаний и общественных обсуждений, собраний, если их нельзя провести заочно. При этом актовые залы не могут быть заполнены более чем на 75%.

"Также разрешено кандидатам (избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов) в депутаты на выборах, назначенных на единый день голосования, 19 сентября 2021 года, проводить мероприятия, связанные со сбором подписей избирателей, на открытом воздухе в специально отведенных органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области местах общественного пользования", - отмечается в распространенном пресс-службой сообщении.

Согласно указу, организаторы мероприятий обязаны обеспечить соблюдение участниками санитарно-эпидемиологических требований. Это обязательное использование масок, а также наличие в общедоступных местах антисептических средств для обработки рук.

По данным регионального оперштаба, в Оренбургской области официально зарегистрировано 47 387 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 212 - за прошедшие сутки, что является максимумом с начала пандемии. Выздоровели 42 889 пациентов, 1 101 человек умер. Как сообщили в региональном Минздраве, в стационарах находятся 728 человек с COVID-19. 186 пациентов - в тяжелом состоянии, 38 - на искусственной вентиляции легких, 501 пациент получает кислородную поддержку.