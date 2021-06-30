Взыскиваемые через суды суммы будут индексироваться по индексу цен Росстата

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство РФ в среду одобрило законопроект, согласно которому индексация взыскиваемых через суды сумм будет проходить на основании индекса потребительских цен Росстата. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте.

Там отметили, что проект федерального закона "О внесении изменения в статью 208 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ" разработан в целях реализации постановления Конституционного суда от 12 января 2021 года. "Статьей 208 ГПК РФ предусмотрено, что по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором, - отметили в Минюсте. - Законопроектом вносится определенность в действующее регулирование и предусматривается использование официальной статистической информации Росстата об индексе потребительских цен для индексации взысканных судом денежных сумм, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором".

Поскольку индексация присужденных судом денежных сумм выступает в качестве механизма, который позволяет полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения, законопроектом предлагается производить индексацию со дня вынесения решения суда (а в случае, если решением суда предусмотрена выплата присужденной денежной суммы в предстоящем периоде - с момента, когда такая выплата должна была быть произведена) на день его исполнения.

Как отметили в Минюсте, эти изменения позволят установить механизм индексации и тем самым действенно и своевременно восстанавливать права взыскателей.