В Северной Осетии могут закрыть предприятия из-за несоблюдения санитарных требований

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июня. /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло потребовал в случае несоблюдения санитарно-гигиенических требований применять жесткие меры вплоть до закрытия предприятия и компании. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Мы все должны сейчас работать на одно: сдержать ситуацию и не допустить массового всплеска заболеваемости и локдауна. В связи с этим, необходимо ужесточить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора, вести разъяснительные беседы с руководителями предприятий и транспортных компаний. А если они продолжают злостно не соблюдать санитарно-гигиеническое требования - применять к ним самые жесткие меры, вплоть до закрытия", - сказал Меняйло на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

В республике на базе лечебно-профилактических учреждений развернули 681 койку для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Кроме того, увеличились темпы тестирования - за прошедшие сутки анализ взяли у 1861 человека. Также активно ведется и прививочная кампания: вакцину в Северной Осетии получили свыше 66 тысяч человек. Дополнительные пункты вакцинации планируют открыть в районах республики уже в ближайшее время.

Всего в республике COVID-19 подтвердили у 17 344 человек (+22 за сутки), выздоровели 16 915 человек, зафиксировали 231 летальный случай. Число активных случаев - 198.