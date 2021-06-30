В Ингушетии число неустроенных в семьи детей-сирот сократилось почти на 16% за два года

МАГАС, 30 июня. /ТАСС/. Число детей сирот-сирот в Ингушетии, неустроенных в приемные семьи, за два года сократилось почти на 16%, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Просветительская деятельность и профилактические меры, принимаемые наряду с работой, проводимой надзорными органами в части ужесточения контроля над выявлением фиктивных заболеваний у родителей, якобы препятствующих воспитанию детей, и признанием их недееспособными, позволили снизить фактическое число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 904 в 2019 году до 780 в 2021 году", - передает пресс-служба слова министра образования и науки региона Эсет Боковой.

В регионе продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот: в 2021 и 2022 годах квартиры смогут получить около 70 человек.