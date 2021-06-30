Астраханские власти пересмотрят поданные с 1 апреля заявления на детские пособия

АСТРАХАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе личной встречи с жительницей региона Оксаной Плужниковой, которая обратилась на прямую линию с президентом России с жалобой на отказ в ежемесячной денежной выплате на ребенка, сообщил, что власти пересмотрят поданные с 1 апреля заявления и при наличии оснований осуществят выплаты. Об этом сообщила пресс служба администрация главы региона.

В среду во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину Плужникова сообщила, что ей отказывают в пособиях на детей от трех до семи лет, требуя предоставить сведения о доходах за весь 2020 год. Однако, согласно постановлению, такого требования нет. Женщина поинтересовалась у президента, почему лишь Астраханская область по-своему трактует это постановление и отказывает в выплатах.

"Благодарю вас, что обратили внимание на это. Безусловно, нужно решать этот вопрос. Я уверен, что нам удастся устранить противоречия. Мы пересмотрим все заявления, поданные с 1 апреля и, если будут основания, выплаты будут начислены", - цитирует Бабушкина пресс служба.

Глава региона также предложил астраханке помощь в трудоустройстве ее супруга. Мужчина ранее работал трактористом, с 2016 года числился безработным, сейчас имеет определенные трудности с восстановлением квалификации. Губернатор подчеркнул, что в разгар сельхозработ такие работники очень востребованы.

Ранее сообщалось, что министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, комментируя обращение жительницы области, заявил, что вышеуказанные требования областного Минсоцразвития противоречат федеральным нормам. Он также потребовал, чтобы власти региона в короткие сроки изменили критерии и дали возможность получить положенные выплаты. Прокуратура региона начала проверку по обращению женщины, в ходе которой будет дана оценка соблюдению федерального законодательства органами соцзащиты населения при принятии решений об отказе в назначении выплат на детей.