Минвостокразвития займется аварийной школой в Приморье в приоритетном порядке

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития намерено в приоритетном порядке рассмотреть вопрос ремонта социальных объектов на Дальнем Востоке. В частности, аварийной школы в селе Воздвиженка в Приморье, где в апреле рухнула стена.

На аварийное состояние школы обратили внимание президента России Владимира Путина местные жители в ходе прямой линии с главой государства.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выделит дополнительные средства на реализацию проектов, направленных на улучшение качества объектов социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке, в рамках реализуемой в регионе программы развития центров экономического роста ("Единая дальневосточная субсидия"). В частности, до 200 млн рублей будет предусмотрено на подготовку проектной документации на реконструкцию или создание новых социальных объектов на Дальнем Востоке. В приоритетном порядке будут рассматриваться объекты, [находящиеся] в аварийном состоянии, такие как школа в селе Воздвиженка в Приморском крае", - сообщили журналистам в пресс-службе Минвостокразвития.

В министерстве добавили, что на Дальнем Востоке в рамках программы "Единая субсидия" ведется строительство и реконструкция более 640 социальных объектов, в том числе 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объектов культуры, 48 спортивных объектов. Проводится капитальный ремонт более 890 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

В рамках прямой линии президент заявил, что порядка 60% школ в России нуждаются в ремонте, 10% - в капитальном, деньги на ремонт и строительство новых школ запланированы.