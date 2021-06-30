В Латвии сняли режим ЧС в системе здравоохранения

РИГА, 30 июня. /ТАСС/. Государственная оперативная медицинская комиссия (ГОМК) Латвии в среду решила отменить режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения, введенный из-за пандемии коронавируса в начале декабря 2020 года. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

"По мере улучшения эпидемиологической ситуации и уменьшения количества пациентов, находящихся в стационаре с COVID-19, сегодня, 30 июня, на заседании ГОМК было принято решение отменить режим чрезвычайной ситуации в медицине, объявленный в декабре прошлого года. При этом установлены критерии, по которым в случае необходимости может быть принято решение о восстановлении чрезвычайной ситуации. Режим чрезвычайной ситуации в медицине отменяется с 1 июля", - говорится в сообщении Минздрава.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. В стране выявили 137 429 инфицированных, 2 513 человек умерли, на лечении находятся 133 пациента. Вакцинация в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 31,6% населения Латвии, две - 28,2%.

По решению правительства с 9 ноября 2020 года и до 6 апреля 2021 года в Латвии действовал режим чрезвычайного положения, предусматривавший ряд строгих ограничительных мер. С 10 декабря 2020 года власти страны объявили чрезвычайную ситуацию в системе здравоохранения в связи с ростом числа госпитализированных пациентов с коронавирусом.