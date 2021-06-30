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Россия и США готовят совместное мероприятие в память о жертвах терактов 11 сентября

В этом году исполняется 20 лет со дня атак

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Россия и США работают над организацией мероприятия в память о жертвах террористов к 20-й годовщине атак 11 сентября. Об этом заявил в среду на пресс-конференции заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков.

"Если говорить о 20-й годовщине атак 11 сентября, мы работаем вместе с американскими коллегами над организацией события в память о жертвах террористов, - сказал он. - Жертвы террористов - это один из главных вопросов в повестке нашего бюро. Очень важно уделять больше внимания им и их судьбам".

В результате терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании погибли 2 977 тыс. человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

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