В Нижегородской области в первом полугодии 2021 года заключили почти 9 тыс. соцконтрактов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области в первом полугодии 2021 года заключили 8,8 тыс. социальных контрактов, которые помогут улучшить финансовое положение более 24 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, большая часть средств по контрактам выделена на преодоление трудной жизненной ситуации.

"Общая сумма финансирования по уже заключенным контрактам превышает 1,2 млрд рублей. Основные направления - это поиск работы и трудоустройство, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, а также преодоление трудной жизненной ситуации", - приводит пресс-служба слова губернатора Глеба Никитина.

Глава региона подчеркнул, что заключенные 8,8 тыс. соцконтрактов позволяют улучшить финансовое положение более 24 тыс. человек.

По данным министерства социальной политики области, в 2021 году уже заключили более 3 тыс. контрактов на поиск работы, более 2,2 тыс. - на открытие своего дела, более 3,4 тыс. - на преодоление трудной жизненной ситуации.

Также в области действуют социальные контракты, заключенные в 2020 году. По ним учреждения соцзащиты выплатили свыше 344 млн рублей. Всего же в 2021 году планируется заключить более 21 тыс. контрактов. На эти цели направят более 2 млрд рублей, из которых более 1,5 млрд рублей - средства федерального бюджета, 539 млн - средства регионального бюджета.

В рамках указа президента России Владимира Путина Нижегородская область в 2020 году приступила к реализации проекта по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что Нижегородская область стала лидером по числу заключенных социальных контрактов в 2020 году.