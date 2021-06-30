Пункт вакцинации от коронавируса откроется в Цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Временный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции откроется в начале июля в петербургском Цирке на Фонтанке. За прививку, сделанную в его стенах, горожане и гости города получат пригласительные билеты на представление "Итальянский цирк Togni", сообщили в среду журналистам в пресс-службе организации.

"Жители Санкт-Петербурга и гости города отныне смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в здании Цирка на Фонтанке. Работа временного пункта вакцинации будет проходить в период с 6 июля 2021 года по 1 сентября 2021 года по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки 3А (вход со стороны Инженерной улицы)", - сообщили в пресс-службе. Пункт вакцинации организован совместно с городской поликлиникой № 39 Центрального района Санкт-Петербурга.

Прививочный кабинет в цирке будет работать во вторник, 6 июля, и среду, 7 июля, с 12:00 до 14:00, расписание на последующие дни будет уточняться. Чтобы сделать прививку, необходимо будет предоставить только паспорт, полис и СНИЛС, предварительная запись не требуется. "После прохождения вакцинации каждому участнику акции будет вручен один сертификат на право получения пригласительного билета на представление "Итальянский цирк Togni". С данным сертификатом участнику акции необходимо обратиться в кассу цирка в любой день с 11:00 до 19:00, где будет произведен обмен сертификата на один билет", - отметили в пресс-службе, добавив, что пригласительные билеты, полученные за сертификат, обмену и возврату не подлежат.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора, в Петербурге за прошедшие сутки первично привито почти 16 тыс. человек, вторично - 5,5 тыс. По состоянию на 29 июня, в городе привито в общей сложности 888,9 тыс. человек, из них почти 707 тыс. полностью закончили цикл вакцинации.

По словам губернатора Александра Беглова, с каждым днем петербуржцы активнее приходят на прививочные пункты. "Продолжение массовой вакцинации - самый действенный способ, чтобы не только обезопасить себя и своих близких, но и в целом снизить риски распространения инфекции, уменьшить нагрузку на систему здравоохранения", - привели его слова в пресс-службе.

Отмечается также что в среду на фармацевтическую базу Санкт-Петербурга доставлена новая партия вакцины "Спутник V" - 19,8 тыс. комплектов. Для прохождения вакцинации на базе медицинских организаций работают 134 прививочных пункта. Кроме того, при поликлиниках созданы выездные прививочные бригады, часть из них прививают в 25 мобильных пунктах вакцинации, развернутых, в том числе, в торговых центрах.