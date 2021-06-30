Тюменка, пожаловавшаяся президенту на безработицу, временно трудоустроена

ТЮМЕНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Жительница села Абатское Тюменской области Светлана Штрахова, которая пожаловалась во время прямой линии президенту на то, что не может найти работу, временно трудоустроена в Молодежном информационно-деловом центре. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

"Она с сентября 2017 года состоит на учете в центре занятости как безработная. Длительное время получала пособие по безработице, в 2020 году прошла профессиональное обучение по профессии "Секретарь". Ей неоднократно предлагались различные вакансии, которые ее не всегда устраивали. В 2021 году она, в рамках нашей областной программы по временному трудоустройству, трудоустроена в Молодежный информационно-деловой центр", - сказал Моор, в опубликованном пресс-службой в среду видеообращении.

Он отметил, что договор с женщиной продлевался трижды. "Мы продолжаем предлагать ей другие вакансии, которые соответствовали бы уровню ее образования и компетенции. Хочу сказать, что на сегодняшний момент в Абатском районе 74 человека стоят на учете как безработные, при этом [имеется] 183 вакансии. Безусловно, мы будем, как и со всеми безработными проводить работу, можем предложить пройти переобучение по какой-то другой специальности", - уточнил губернатор.

Жительница села Абатское Светлана Штрахова в ходе прямой линии с Владимиром Путиным рассказала президенту, что в течение четырех лет не может найти работу. По ее словам, она обращалась в разные инстанции, однако помощи так и не получила.