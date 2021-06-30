Запрет на работу детских игровых комнат введен в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 30 июня. /ТАСС/. Ульяновские власти с 30 июня запретили работу детских игровых комнат в связи с риском заражения коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Полностью запрещено оказание услуг детскими игровыми комнатами и детскими развлекательными центрами с учетом большого количества зараженных среди детей", - отметили в пресс-службе.

В понедельник на заседании штаба по комплексному развитию региона заместитель руководителя администрации губернатора - начальник государственно-правового управления правительства региона Алексей Преображенский сообщил, что уже в половине субъектов Приволжского федерального округа решено приостановить работу детских игровых комнат. "В частности, Нижегородская область, Самарская область, Республика Чувашия, естественно, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области такие решения уже приняли", - пояснил он.

По словам Преображенского, ограничения вводятся пока на месяц. "И [нужно] смотреть четко, как потом будет "вести себя" заболевание", - отметил он.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области на 30 июня выявлено 58 953 случаев заражения коронавирусом. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровел 56 171 человек, умерли 1 688 пациентов с подтвержденной инфекцией.