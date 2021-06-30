Средний возраст прошедших через реанимацию пациентов с ковидом в Кирове снизился на 13 лет

КИРОВ, 30 июня. /ТАСС/. Число пациентов с пневмонией на стационарном лечении в больницах Кирова достигло порядка 4 тыс. человек, что в четыре раза превышает показатели начала июня. При этом средний возраст пациентов с COVID-19, прошедших через реанимацию, снизился на 13 лет, по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Число заболевших не снижается, увеличивается количество пациентов, проходящих амбулаторное лечение, и сейчас это порядка 5 000 человек. На стационарном лечении находятся около 4 000 человек с пневмониями и серьезными сопутствующими заболеваниями. Это в четыре раза больше, чем в начале июня. По результатам проведенного анализа возраста больных, прошедших через реанимацию инфекционного госпиталя, и находящихся там в июне, составляет 61 год, что на 13 лет моложе, чем был год назад", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, средний возраст госпитализированных - 59 лет, год назад он равнялся 68 годам.

Министерство здравоохранения области продолжает увеличивать коечный фонд для пациентов с COVID-19. С начала июня было создано дополнительно и перепрофилировано более 2 тыс. мест. Сегодня инфекционные госпитали начали работу в Кирово-Чепецком районе на базе Просницкой участковой больницы и в Советске.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 46 тыс. случаев заражения, выздоровели более 44 тыс. человек. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.