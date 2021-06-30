Беглов пообещал освоить формат прямого общения с жителями Петербурга в телеэфире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал наладить прямое общение с горожанами в телевизионном эфире и развивать существующую практику ответов на вопросы в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба городской администрации, это решение он принял после того, как президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии рекомендовал губернаторам регионов РФ проводить свои прямые линии, чтобы скорректировать работу в различных сферах.

"Руководствуясь поручением президента, уже в ближайшем выпуске программы "Новый взгляд с Александром Бегловым" мы реализуем принцип получения обратной связи. Будем принимать в эфире звонки горожан", - передала пресс-служба слова Беглова.

Губернатор с 2019 года ведет страницу в социальной сети "ВКонтакте", на которой жители города пишут комментарии, высказывают свое мнение, обращаются с просьбами, сообщают о проблемах. Сейчас у Беглова более 100 тысяч подписчиков в соцсети. "Я внимательно читаю комментарии, даю соответствующие поручения по решению возникающих вопросов. Также страница интегрирована в информационную систему "инцидент-менеджмент", которая автоматически направляет комментарии горожан в профильные комитеты Смольного", - отметил губернатор.

В пресс-службе добавили, что прямой диалог губернатора Петербурга с горожанами происходит на постоянной основе в ежемесячном телевизионном и еженедельном радио форматах, в соцсетях, через электронную приемную, в ходе приема граждан и встреч с жителями, в том числе на еженедельных объездах районов.

В Ленинградской области, как сообщила пресс-служба областного правительства, губернаторские прямые линии идут с 2012 года, они стали одним из первых нововведений сразу после избрания на должность главы региона Александра Дрозденко. Два раза в месяц он принимает звонки жителей, по всем поставленным вопросам даются поручения, исполнение которых Дрозденко берет на контроль.

"Несмотря на то, что у меня много и других каналов для связи с жителями (и "Инстаграм", и встречи с ходе рабочих поездок) Ї прямые линии остаются для меня очень важным источником информации о тех проблемах, которые заботят ленинградцев. При этом необходимо не только решить какую-то конкретную проблему, но и внимательно посмотреть - нет ли за этим конкретным, частным случаем системной проблемы, которую, соответственно, и решать нужно системно", - процитировала пресс-служба губернатора Ленинградской области.