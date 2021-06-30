Ежедневно в Подмосковье госпитализируют около 1,1 тыс. человек с ковидом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией в Московской области достигает 1,1 тыс. человек в день. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"У нас госпитализация достаточно высокая на этой неделе - 1,1 тыс. в день. Но радует выписка - люди выздоравливают. <...> По этой неделе мы находимся в небольшой отрицательной динамике, но очень большое количество вызовов - 14 тыс. в сутки вызовов скорой помощи. Очень большая армия врачей мобилизована - 7,5 тыс. врачей и в два раза больше - 15 тыс. - среднего медицинского персонала", - сказал Воробьев.

При этом губернатор отметил, что в настоящее время в Подмосковье развернуто более 14 тыс. коек, из них свободными остаются около 16%. По словам Воробьева, максимальное количество коек в регионе составит 15,5 тыс.

"Нагрузка для всех очевидна, у нас большое количество, больше, чем год назад, находятся на ИВЛ. Если год назад где-то 250-270 максимально на ИВЛ было с интубацией, то сейчас доходит до 380-400 ИВЛ, которые задействованы", - добавил Воробьев.

По его мнению, вакцинация является единственным инструментом, способным обезопасить население.