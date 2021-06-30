СМИ: Германия планирует в 2022 году закупить вакцины от COVID-19 на €3,9 млрд

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Минздрав Германии планирует в следующем году потратить €3,9 млрд на закупку 200 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщила в среду газета Handelsblatt со ссылкой на еще не опубликованный доклад ведомства.

"Таким образом на каждого жителя ФРГ будет приходиться в среднем более двух доз", - приводит издание цитату из документа. Данный шаг поможет подготовиться к появлению новых мутаций и возможным сбоям в поставках.

В понедельник глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил о том, что свыше 35% жителей Германии прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции. 44,6 млн немцев (53,6% населения), по его словам, были вакцинированы, по крайней мере, один раз.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca , а также Johnson & Johnson.