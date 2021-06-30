Массовые мероприятия с участием более 200 человек запретили в Ивановской области с 1 июля

ТАСС, 30 июня. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, ограничив с 1 июля до 200 человеке число участников массовых культурных, зрелищных и других подобных мероприятий в регионе. При этом допускать на них будут только при наличии результатов теста на антиген коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 1 июля в Ивановской области проведение концертов в государственных театрах, филармонии, цирке, а также других культурных, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях и на открытом воздухе возможно будет при строгом соблюдении трех требований - соответствие регламентам безопасности, численность участников не превышает 200 человек, а допуск зрителей осуществляется на основании отрицательного результата теста на антиген коронавируса, проведенного в день мероприятия. Тестирование на коронавирусную инфекцию участников в день проведения является обязательным условием и для конгрессных мероприятий", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Ранее эту меру, а также ряд других профилактических ограничений анонсировал глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. В связи с изменениями в указе губернатора и поправками, внесенными в регламенты безопасной работы предприятий и организаций, с 1 июля туристические автобусы, отправляющиеся из других регионов, могут останавливаться в Ивановской области, если все туристы в составе группы прошли полный курс вакцинации против коронавируса либо имеют справку о наличии антител, выданную не ранее 1 января 2021 года.

По данным пресс-службы, также изменен и порядок заселения гостей в санаторно-курортные учреждения, гостиницы, пансионаты, дома отдыха и гостевые дома. "Прием лиц в такие учреждения должен производиться исключительно на основании отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, взятого не ранее чем за три дня до въезда, медицинского документа о наличии антител в организме, а для прохождения программ медицинской реабилитации и оздоровления - справки или выписки из истории болезни о перенесенном заболевании коронавирусом", - отмечается в сообщении. Уточняется, что эти нормы не будут действовать для тех организаций, где все сотрудники прошли полный курс вакцинации против коронавируса или имеют справки об антителах.

По информации сайта стопкоронавирус.рф на 30 июня, в Ивановской области с начала пандемии коронавируса выявлено 38 217 случаев заражения, в том числе 79 - за последние сутки. Выздоровели 35 897 человек, 1 292 пациента умерли.