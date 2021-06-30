На всероссийском слете молодежи в Прикамье изучат методики работы с проблемными детьми

ПЕРМЬ, 30 июня. /ТАСС/. Почти 50 активистов и волонтеров из десяти регионов России приехали в Пермский край на всероссийский слет активной молодежи "Герои добра". Программа мероприятия направлена на изучение методик и технологий, которые можно применять в работе с так называемыми проблемными детьми, сообщила в среду ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

На слете собравшиеся делятся своим опытом и знаниями, находят единомышленников и получают новые идеи и вдохновение для своей работы. Основная тема слета - наставничество над подростками, находящимися в конфликте с законом, окружением и собой. Мероприятие проходит в рамках программы "Герои добра".

"Я всей душой поддерживаю эту программу, и мы везде передаем наши технологии. Большинству из проблемных детей вовремя не оказали помощь. Я рада, что представители других регионов повезут в свои регионы эти методики, потому что это проблема не только Пермского края, но и каждого региона", - рассказала Денисова.

Эффективность методики видна не только на словах, но и в цифрах, рассказывает Денисова. "Буквально вчера я была в колонии, где были 100 мальчишек, которые преступили закон, из Нижегородской, Кировской и других областей. Их называют не осужденными, а воспитанниками, и обращаются как с родными детьми, и это дает результат. С 2012 года около 1 000 детей прошли программу, только 8% совершили повторное преступление", - рассказала уполномоченный.

Пермская методика

Технология включает близкую работу с проблемными подростками, находящихся в конфликте с законом, окружением и собой посредством индивидуального, группового и командного наставничества. Изучаются потребности современной молодежи, а также грань между необходимостью и зависимостью. В Пермском крае этот метод применяют с 2012 года.

Как рассказала начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних при региональном ГУ МВД Кандакова, в регионе создаются профильные лагерные смены под названием "На пути героя". В течение года подростков сопровождают наставники, которые помогают детям поверить в себя и осознать новые ценности. При этом около 70% прошедших программу снимаются с профилактического учета и не совершают больше преступлений.

Мероприятие вызвало большой интерес среди молодого поколения разных возрастов, как старшеклассников, так и профессиональных волонтеров, которые занимаются общественной деятельностью более десяти лет. Всего участие в слете принимают 46 человек из Санкт-Петербурга, республики Марий Эл, Псковской, Новгородской, Кировской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Забайкальского и Пермского краев. Среди участников были как работающие специалисты социальной сферы, представители некоммерческих организаций, так и начинающие волонтеры и активисты. Средний возраст участников составил 23,5 года.

Молодежный слет "Герои добра" проводится в Пермском крае в пятый раз в режиме палаточного лагеря. Слет стал площадкой для неформального и живого общения о будущем детей и взрослых, ставших свидетелями проявления деструктивного поведения в подростковой среде, в том числе в интернете. Мероприятия слета пройдут в формате интерактивных лекций и познавательных дискуссий с экспертами в сфере детской безопасности, а также в виде тренингов и игр живого действия, развлекательных перфомансов на природе.