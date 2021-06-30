AP: суд отменил приговор Биллу Косби

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Суд в Пенсильвании (штат Филадельфия) отменил приговор 83-летнему американскому комику Биллу Косби, который ранее был приговорен к 10 годам тюрьмы за совершение противоправных действий сексуального характера. Об этом сообщило в среду Associated Press (AP)

По его информации, суд пришел к выводу, что приговор Косби был вынесен в 2018 году с нарушениями закона. Судья постановил, что при выдвижении новых обвинений в 2015 году прокуратура опиралась на показания самого Косби и других свидетелей по закрытому ранее делу, в рамках которого комик пошел на сделку со следствием. Согласно условиям этого соглашения, показания актера не могут быть использованы для выдвижения новых обвинений в его адрес.

Косби провел в тюрьме более двух лет. Как поясняет агентство, вскоре он выйдет на свободу.

Суд присяжных в апреле 2018 года признал Косби виновным в домогательствах и насильственных действиях сексуального характера в отношении сотрудницы Темпльского университета Андреа Констанд. В сентябре того же года актер был приговорен к тюремному заключению. До последнего времени он отбывал наказание в тюрьме неподалеку от Филадельфии.

Косби известен ролями в фильмах "Возвращение в страну Оз" (Journey Back to Oz, 1974), "Джек" (Jack, 1996), "Комик" (Comedian, 2002), а также по телесериалу "Шоу Косби" (The Cosby Show, 1984-1992).