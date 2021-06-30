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В Центре им. Гамалеи считают, что пока нет необходимости обновлять "Спутник V"

Если в будущем появится вариант вируса, требующий выпуска обновленного варианта вакцины, то тогда Центр им. Гамалеи может быть гибко к нему адаптирован, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Владимир Гущин

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вакцина "Спутник V" в настоящее время не требует обновления и сохраняет высокую эффективность в борьбе с распространением коронавируса среди населения. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин в среду в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

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"Платформа, которой владеет Центр им. Гамалеи, <…> она позволяет в случае необходимости, если на то будет убедительная информация, убедительные данные, создать варианты адаптированной вакцины против новых вариантов коронавируса, однако сейчас такой необходимости мы не видим", - сказал он.

По его словам, если в будущем появится вариант вируса, требующий выпуска обновленного варианта вакцины, то тогда платформа [Центра им. Гамалеи] может быть гибко к нему адаптирована. "С точки зрения науки мы создаем варианты вакцины на основе нашей платформы постоянно", - добавил Гущин.

Ученый отметил, что существующая вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет все три необходимых уровня защиты: она высокоэффективна для защиты от смерти и тяжелого течения болезни, препарат защищает людей от "клинического проявления болезни" и снижает вирусную нагрузку на организм инфицированного человека. "Это вся совокупность требований к вакцине для того, чтобы продолжать использовать этот препарат и рекомендовать его для массового распространения", - заключил Гущин.

27 июня директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр сможет изменять вакцины от коронавируса в течение недели, если будет зарегистрирована векторная технология, это может потребоваться при кардинальном изменении одной из составляющих вируса.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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