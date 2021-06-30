СМИ: в Эсватини продолжаются протесты с беспорядками из-за запрета митингов

ПРЕТОРИЯ, 30 июня. /ТАСС/. Крупные беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией, вызванные запретом на митинги и собрания, продолжались в течение среды в городах африканского государства Эсватини. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.​​​​​​

По ее данным, в столице страны, городе Мбабане, на протяжении дня были слышны выстрелы. В королевстве вторую неделю подряд проходят сопровождающиеся беспорядками и грабежами магазинов акции протеста против правительственного запрета на массовые митинги и собрания. В городах развернуты крупные силы полиции и служб безопасности. Кенийская газета The East African передала, что для борьбы с беспорядками правоохранители применяют огнестрельное оружие и боевые патроны. Толпы нападают на магазины, грабят и поджигают торговые центры. Распоряжением властей со среды в стране с 18:00 до 05:00 (с 19:00 до 06:00 мск) действует комендантский час.

В свою очередь Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на участников акций протеста утверждает, что в ночь на среду в Эсватини "было убито много людей, десятки человек ранены". Так, один из собеседников AFP Лаки Лукхеле заявил, что минувшей ночью в крупнейшем городе королевства Манзини были застрелены восемь демонстрантов, всего под огонь попали 28 человек. Лидер партии "Объединенный демократический фронт Свазиленда" Вандиле Длудлу сообщил о том, что 18 человек получили огнестрельные ранения. AFP отмечает, что в двух крупнейших городах королевства - Мбабане и Манзини - развернуты армейские части для подавления беспорядков.

Демонстранты требуют установления в Эсватини многопартийной демократии и избрания главы правительства по итогам всеобщих выборов. Королевство Эсватини является конституционной монархией. Монарху принадлежит законодательная и исполнительная власть, он назначает премьер-министра, членов правительства, судей и государственных служащих.

До весны 2018 года королевство называлось Свазиленд. Оно располагается на юге Африки на площади 17 тыс. кв. км и по размерам находится на 153-м месте среди всех государств мира. Страна граничит с ЮАР и Мозамбиком, не имея выхода к морю. Население королевства достигает 1,17 млн человек. По данным Всемирного банка, 29,7% населения страны живет за международной чертой бедности, с доходами не более $1,9 в день.