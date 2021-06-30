Выплаты за заражение ковидом будут получать только привившиеся медики Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Администрация Санкт-Петербурга обнародовала проект постановления правительства города, предусматривающий, что единовременные выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом на работе, будут предоставляться только прошедшим вакцинацию от COVID-19. Документ опубликован на сайте Смольного.

"Единовременная выплата предоставляется в случае, если заболевание произошло после прохождения работником вакцинации", - таким пунктом, в том числе, предлагается дополнить текст постановления правительства Санкт-Петербурга от 26 февраля № 84. Оно устанавливает порядок предоставления в 2021 году дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременных выплат медицинским работникам государственных медицинских организаций, а также водителям автомобилей скорой (неотложной) медицинской помощи, пострадавшим в результате исполнения своих должностных обязанностей, а также членам семей указанных работников.

Постановление от 26 февраля предусматривает, что в случае заболевания коронавирусом медработникам положены выплаты в размере 300 тыс. рублей, в случае если после перенесенной болезни им будет назначена инвалидность - в размере 500 тыс. рублей, в случае смерти - 1 млн рублей.

По последним данным за 2021 год, выплаты по 300 тыс. рублей получили 10 412 медицинских работников, заболевших новой коронавирусной инфекцией на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 20 медиков, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Общая сумма произведенных выплат превысила 3,1 млрд рублей. В прошлом году поддержку получили 11 178 медиков и 37 семей умерших медицинских работников на общую сумму 3,7 млрд рублей.