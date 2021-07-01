В России начинает работать программа расширенной диспансеризации

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Расширенная диспансеризация, в том числе для пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией, стартует в регионах России с 1 июля. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.

"С 1 июля 2021 года в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские вмешательства по перечню, который приведен в приложении. Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией", - следует из постановления правительства.

Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявления у граждан, перенесших COVID-19, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания на втором этапе диспансеризации. В частности, он включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта. Также в этот список входят анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания и включает эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Как пояснял ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, граждане, которым показана диспансеризация, будут разделены на три категории: первые в списке пациенты, которые перенесли ковид от 2 до 6 месяцев назад, вторые - пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, в третью категорию лиц попадают граждане, которые давно не обращались за медицинской помощью, два или более года. При этом министр отмечал, что программа диспансеризации стартует в России 1 июля, однако в разных регионах она будет проходить с учетом эпидемиологической ситуации.

"По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у гражданина хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией, гражданин в установленном порядке ставится на диспансерное наблюдение, при наличии показаний ему оказывается соответствующее лечение и медицинская реабилитация в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, предоставляются лекарственные препараты в соответствии с законодательством РФ", - говорится в постановлении.

Перечень медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, будет опубликован на официальных сайтах региональных органов здравоохранения, а также на едином портале госуслуг. Оповещать о необходимости пройти процедуры будут путем звонков из поликлиник, по СМС, электронной почте или в личный кабинет на портале госуслуг.