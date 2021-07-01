МЧС сможет проводить внезапные противопожарные рейды без уведомления собственников

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС России с 1 июля имеют право проводить на объектах не только проверки противопожарной безопасности, но и профилактические мероприятия, в том числе внезапные противопожарные рейды. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев.

"С 1 июля вступает в силу 248 Федеральный закон ("О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ"), который расширяет перечень надзорно-профилактических мероприятий и вводит 7 возможных видов профилактических мероприятий", - сказал он. Еникеев пояснил, что теперь инспектору разрешено проводить профилактические рейды без уведомления собственника объекта по местам общего пользования магазинов, супермаркетов, торговых центров. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности инспектор сможет прямо на месте зафиксировать их. "А во-вторых, он сможет обратиться в прокуратуру и провести внеплановую проверку этого объекта после получения соответствующего разрешения", - рассказал Еникеев. Он пояснил, что ранее внеплановую проверку можно было провести только в случае поручения прокуратуры либо поступления жалоб от граждан.

Надзор

В соответствии с новым законом, в основу контрольно-надзорных мероприятий будет положен риск-ориентированный подход, в соответствии с которым каждому объекту присваивается индивидуальная категория пожарного риска. Если раньше все больницы, школы, кинотеатры, торговые центры автоматически относились к одинаковой группе риска, то теперь у каждого из таких объектов будет своя в зависимости от нескольких показателей: противопожарного состояния объекта, его особенности и добросовестности собственника. Категория риска впоследствии может меняться - как повышаться, так и понижаться, при этом будет меняться и периодичность плановых проверок. Объекты категории чрезвычайно высокого риска проверяются раз в год, высокого - раз в два года, значительного - раз в три года, среднего риска - не чаще чем раз в 5 лет, умеренного - не чаще чем раз в 6 лет. В отношении объектов, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

В настоящее время на контроле МЧС находится 2,5 млн зданий и сооружений, не считая жилых домов. Свыше 800 тыс. из них будут относиться к низкой категории риска. Для остальных 1,7 млн будет установлена периодичность проверок в зависимости от категории риска. С 1 июля время проведения противопожарных проверок сократится с 20 до 10 рабочих дней.

Индикаторы риска для внеплановых проверок объектов

МЧС России утвердило перечень индикаторов риска, которые являются основанием для внеплановой проверки. К ним относятся привлечение к административной ответственности аттестованного эксперта в области независимой оценки пожарного риска, который выдал заведомо ложное заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а также нарушение порядка оценки, по которым экспертом проведена независимая оценка пожарного риска в течение последних 3 лет, предшествующих дате привлечения эксперта административной ответственности.

Также в перечне индикаторов риска значатся три и более ложных срабатывания в течение календарного месяца систем противопожарной защиты на объекте, на котором могут одновременно находиться 50 и более человек, за исключением жилых домов.

Видеофиксация проверок

Пожарные инспекторы во время проверок теперь могут использовать видеорегистраторы для фиксации нарушений. "Согласно закону, пожарные инспекторы смогут использовать видеорегистраторы и вести аудиозапись проверок для фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности", - пояснили в МЧС.

Эксперты считают, что такие меры позволят исключить коррупционные проявления во время проверок пожарной безопасности.