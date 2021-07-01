С 1 июля пожарные инспекторы смогут проверять документы граждан

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полномочия сотрудников государственного пожарного надзора (ГПН) МЧС России расширены с 1 июля этого года - они смогут проверять документы граждан и запрашивать персональные данные погибших и пострадавших в результате пожаров. Соответствующие нормы закреплены в федеральном законе, положения которого вступили в силу в четверг.

Согласно документу, должностные лица госпожнадзора получили право требовать предъявления документов, удостоверяющих личность граждан, подозреваемых в совершении преступления, связанного с пожаром, а также для возбуждения в отношении гражданина дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности. Помимо этого, сотрудники ГПН могут потребовать от граждан покинуть зону пожара, не вызывая для этого полицию.

Также сотрудники госпожнадзора МЧС могут вызывать должностных лиц организаций и граждан, получать от них необходимые объяснения, справки, документы и их копии при проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, а также в случае административных правонарушений, связанных с пожарами.

Согласно закону, у сотрудников ГПН также появилось право запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу от организаций, в том числе медицинских, персональные данные граждан, погибших или пострадавших при пожаре. Также они теперь могут беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения посещать организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, имеющими отношение к производству по делам об административных правонарушениях, проверке заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с пожарами.

Как отметили в МЧС, "данные изменения направлены на повышение оперативности органов дознания по установлению причин и виновников пожаров". Изменения в отдельные законодательные акты РФ были внесены в связи с принятием федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", который также вступает в силу 1 июля.