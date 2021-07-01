МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Агентство ТАСС запускает новостную ленту на испанском языке TASS Spanish News Service для испаноязычного мирового сообщества. Особое внимание будет уделяться взаимодействию России с испаноязычными странами Европы, Латинской Америки, с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов подчеркнул, что уникальной характеристикой тассовских новостей является их объективность и точность, которые гарантированы многолетней безупречной репутацией агентства в профессиональном сообществе. "МИД России и ТАСС сегодня получают множество просьб от посольств Российской Федерации, зарубежных СМИ, представителей политического и финансового истеблишмента о желании получать новости, отражающие российскую точку зрения, именно на национальных языках. Однако в настоящее время это пространство заполнено односторонней информацией зарубежных СМИ, зачастую враждебной и России, и народам самих стран, - сказал Михайлов. - ТАСС принял решение активизировать работу по выпуску лент на иностранных языках".

Запуск ленты будет проходить в два этапа: с 1 июля лента будет выходить с 10:00 до 02:00 мск, а с 1 сентября - круглосуточно. Доступ к TASS Spanish News Service будет предоставлен бесплатно в новостном терминале ТАСС.

Контент TASS Spanish News Service будет включать новости, молнии и срочные сообщения, интервью, экспертные комментарии, биографии, досье, а также обзоры прессы и ежедневные сводки, отражающие актуальную российскую и мировую новостную повестку. Они будут распределяться по основным тематическим блокам: общественно-политические и финансово-экономические новости, безопасность и военно-промышленный комплекс, новости науки, космоса, культуры и спорта, события в странах постсоветского пространства и ЕАЭС, а также познавательно-развлекательный контент.

Как отметил заместитель генерального директора - главный редактор ТАСС Михаил Петров, конкурентным преимуществом лент агентства на иностранных языках является строгий и непредвзятый отбор тем, высокое качество перевода, а также выдержанный подход при подаче материала. "Агентство доверяет только проверенным источникам информации, снабжает все материалы цитатами и выбирает темы, отвечающие Редакционному стандарту ТАСС, не опускаясь до уровня "бульварной" прессы в погоне за аудиторией. В результате подписчики получают релевантный, неангажированный информационный продукт, который берет за основу факты, а не спекуляцию, что выделяет ТАСС на фоне конкурентов", - сказал он.

Для выпуска нового информационного продукта в ТАСС сформирован испанский отдел Редакции информации для иностранных подписчиков. В его состав вошли переводчики и корреспонденты-переводчики, для которых испанский язык является родным. В будущем ТАСС планирует расширять число лент на иностранных языках.