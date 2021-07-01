Генконсульство в Шотландии запросило полицию из-за сообщений об избиении болельщика из РФ

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Эдинбурге направило запрос в полицию Шотландии по поводу сообщений о нападении на болельщика, пришедшего с флагом России на футбольный стадион в Глазго на игру сборных Украины и Швеции. Об этом ТАСС сообщил в среду сотрудник диппредставительства, говоря про инцидент, который, согласно информации СМИ, произошел 29 июня на трибуне стадиона "Хэмпден парк" во время встречи в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

"Запросили полицию относительно поступления обращения от потерпевшего. Сам гражданин в генконсульство не обращался. В случае обращения и подтверждения его личности и российского гражданства ему, безусловно, будет оказана необходимая консульская помощь", - сказал представитель генконсульства.

По информации шотландской газеты Daily Record, полиция Глазго оперативно отреагировала на произошедшее, задержав трех человек. "Мужчина в возрасте 31 года был задержан, ему было предъявлено обвинение в применении насилия. 34-летний мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение в применении насилия, а 24-летнему задержанному мужчине предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка", - цитирует издание заявление полиции. Уточняется, что все задержанные были отпущены, а их дела переданы на рассмотрение прокурора. Он должен принять решение, будут ли указанные лица привлечены к ответственности.

Оперативным комментарием полиции Глазго ТАСС не располагает.

В среду телеканал RT сообщил, что болельщик, который подвергся нападению на стадионе, - работающий в Шотландии гражданин России Денис Смоленский. Он рассказал, что пришел на матч вместе с другом с Украины и не имел целью никого провоцировать, но украинские болельщики разбили ему бровь, разорвали майку. Во время инцидента у него пропали флаг России и ушанка с советской кокардой, в которой он пришел на стадион.