Движение по закрытому участку трассы "Колыма" в Якутии разрешили для легкового транспорта

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Движение по участку федеральной трассы "Колыма" в Якутии, который закрыли в среду из-за задымления и пожара в придорожной полосе, разрешено для легковых автомобилей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ФКУ Упрдор "Вилюй".

"На участке км 293 - км 365 автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск-Магадан (Республика Саха (Якутия), Таттинский район, село Уолба) открыто движение для легковых автомобилей, при этом для грузовых проезд остается закрытым. Пропуск легкового транспорта осуществляется в зависимости от работы паромной переправы через реку Алдан. Причина: пожар в придорожной полосе, задымление, ограниченная видимость", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России по Якутии, пожар на общей площади 15 га действует в 3,2 км от села Уолба. "За сутки площадь пожара увеличилась на 12,5 га за счет труднодоступной местности и погодных условий. В тушении пожара задействованы 45 человек и шесть единиц техники", - сказали в региональном управлении.

Трасса "Колыма" является единственной дорогой, соединяющей восточную часть Якутии, западную и центральную части Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. 1 147 км проложены по Якутии, 834 км - по Колыме.

О ситуации в регионе

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, на территории Якутии действуют 313 природных пожаров, за сутки ликвидировано 45, к тушению привлекались 2 343 человека и 168 единиц техники. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Верхоянского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нюрбинского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского, Томпонского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 249 очагов на общей площади с момента обнаружения свыше 329 тыс. га.

"За сутки количество пожаров уменьшилось на один очаг, площадь пожаров увеличилась более чем на 104 тыс. га за счет обнаружения новых очагов пожаров, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением четвертого-пятого классов пожарной опасности на территории 15 районов", - добавили в региональном ГУ МЧС.