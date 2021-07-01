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В работе Twitter произошел сбой

Наибольшее число жалоб поступает из США, Канады, Великобритании и Японии

ТАСС, 1 июля. Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в четверг в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб поступает из США, Канады, Великобритании и Японии.

Согласно данным сервиса, пользователи из США, где зафиксировано больше всего отчетов о сбоях в работе (более 6 500), жалуются на перебои в работе сайта (92%), 6% не могут войти в свои учетные записи, а еще 2% испытывают проблемы с приложением на устройствах с операционной системой Android.

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