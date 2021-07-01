Умер президент Японской ассоциации бизнеса, собиравшийся в отставку по состоянию здоровья

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Президент Японской ассоциации бизнеса Хироаки Наканиси, который в этом месяце намеревался уйти в отставку по состоянию здоровья, умер. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что причиной смерти 75-летнего главы ассоциации стала обострившаяся лимфома - из-за нее же он планировал уйти в отставку. Наканиси стал 14-м президентом Японской ассоциации бизнеса в 2018 году. С 2010 года он также возглавлял японскую корпорацию Hitachi.

Ранее сообщалось, что новым президентом ассоциации будет избран глава крупной химической корпорации Sumitomo Chemical 70-летний Масакадзу Токура.