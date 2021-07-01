Режим повышенной готовности из-за пожаров частично сняли в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный из-за природных пожаров в Тюменской области, отменили с 1 июля для органов управления и ведомств, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщил региональный оперативный штаб в четверг.

"Обстановка с природными пожарами на территории региона стабилизирована, в связи с этим все силы, привлеченные из других регионов, убыли в места постоянной дислокации. Оперативным штабом принято решение о снятии режима повышенной готовности в деятельности органов управления и территориальной подсистемы Тюменской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных ведомств, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС", - цитирует оперштаб директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича.

Михнович добавил, что прогноз погоды в регионе на предстоящие дни неблагоприятный - ожидается сильная жара и сухая погода. "В связи с этим особый противопожарный режим в Тюменской области, который устанавливает запреты на посещение лесов и применение открытого огня на дачных и приусадебных участках, продолжает действовать по 10 июля", - отметил он.