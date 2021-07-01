{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Режим повышенной готовности из-за пожаров частично сняли в Тюменской области

При этом особый противопожарный режим, который устанавливает запреты на посещение лесов и применение открытого огня на дачных и приусадебных участках, продолжает действовать по 10 июля

ТЮМЕНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный из-за природных пожаров в Тюменской области, отменили с 1 июля для органов управления и ведомств, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщил региональный оперативный штаб в четверг.

"Обстановка с природными пожарами на территории региона стабилизирована, в связи с этим все силы, привлеченные из других регионов, убыли в места постоянной дислокации. Оперативным штабом принято решение о снятии режима повышенной готовности в деятельности органов управления и территориальной подсистемы Тюменской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных ведомств, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС", - цитирует оперштаб директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича.

Михнович добавил, что прогноз погоды в регионе на предстоящие дни неблагоприятный - ожидается сильная жара и сухая погода. "В связи с этим особый противопожарный режим в Тюменской области, который устанавливает запреты на посещение лесов и применение открытого огня на дачных и приусадебных участках, продолжает действовать по 10 июля", - отметил он.

Теги
РоссияТюменская область
Пандемия COVID-19
Австралийский экспертный совет рекомендовал вакцину AstraZeneca только для лиц старше 60
По словам главы Австралийской консультативной группы по иммунизации Кристофера Блита, при иммунизации граждан моложе 60 лет следует отдавать предпочтение препарату компании Pfizer
Читать полностью