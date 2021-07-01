Австралийский экспертный совет рекомендовал вакцину AstraZeneca только для лиц старше 60

СИДНЕЙ, 1 июля. /ТАСС/. Глава Австралийской консультативной группы по иммунизации (ATAGI) Кристофер Блит заявил, что вакцина против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca может применяться для иммунизации граждан моложе 60 лет только в крайнем случае. Об этом эксперт сообщил в четверг в интервью вещательной корпорации ABC .

"Рекомендация ATAGI заключается в том, что при [иммунизации] граждан моложе 60 лет следует отдавать предпочтение препарату компании Pfizer. Конечно, бывают случаи, когда применение вакцины AstraZeneca [среди пациентов младше 60] оправданно, но таких ситуаций крайне мало", - сказал Блит, подчеркнув, что даже рассматривать такую возможность стоит лишь в "неотложных обстоятельствах", когда нет другого выхода.

Данное разъяснение совета последовало за заявлением премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, в понедельник сообщившего, что все австралийцы, без учета возраста, могут привиться вакциной AstraZeneca после консультации с терапевтом или врачом общей практики. В среду премьер-министры штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд заявили о том, что не рекомендуют жителям своих регионов следовать совету главы правительства, и действовать вопреки советам врачей, ранее запретивших применение препарата для иммунизации людей младше 60 лет.

Общенациональная программа вакцинации против коронавируса началась в Австралии 22 февраля текущего года. Для иммунизации населения применяются два препарата, получивших одобрение государственного регулятора - вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech.

Вспышки COVID-19 в Австралии

Случаи распространения индийского варианта коронавируса (штамм "Дельта" по классификации ВОЗ) на минувшей неделе были выявлены во всех крупнейших городах материковой части Австралии. Власти штатов Новый Южный Уэльс, Западная Австралия, Квинсленд и Южная Австралия, а также Северной территории ввели карантин в административных центрах и крупнейших городах. По подсчетам телеканала 9News, к настоящему моменту на карантине остаются порядка 13 млн человек, что превышает 50% численности населения Австралии. Административные границы в стране перекрыты, а передвижение между регионами страны сильно ограничено.

Наиболее сложной остается эпидемическая ситуация в Сиднее, где властям пока не удается замедлить распространение болезни. С момента выявления первого инфицированного 15 июня медики зарегистрировали свыше 200 заболевших. В мегаполисе и окрестных регионах объявлен двухнедельный локдаун, его жителям разрешено покидать свой дом лишь в случае крайней необходимости, необходимо носить маски и поддерживать социальную дистанцию. На территории штата Новый Южный Уэльс также действуют санитарные нормы, ограничивающие число участников мероприятий и предписывающие использование масок за пределами дома.

С начала эпидемии в стране выявили более 30,6 тыс. заразившихся коронавирусом. Выздоровели 29 383 человека, умерли 910. С 22 февраля в Австралии проводится кампания вакцинации против коронавируса. К 1 июля прививку сделали более 7,8 млн австралийцев (более 30% населения Австралии).